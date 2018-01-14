Сергей Белоусов возглавил пензенское отделение Российского исторического общества Общество

Пенза, 14 января 2018. PenzaNews. Заведующий кафедрой «Всеобщая история и обществознание» педагогического института имени В.Г. Белинского ПГУ Сергей Белоусов избран председателем отделения Российского исторического общества в Пензе. Об этом сообщил зампред регионального правительства Олег Ягов.

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Он уточнил, что кандидатура доктора исторических наук была поддержана единогласно.

Олег Ягов отметил, что Сергей Белоусов широко известен и в Пензенской области, и за ее пределами как крупнейший знаток эпохи Отечественной войны 1812 года.

«Автор более 250 научных работ, в том числе восьми монографий. Награжден научной стипендией губернатора Пензенской области в сфере науки и культуры, почетными грамотами министерства образования и науки РФ, главы администрации Пензы, Законодательного собрания, ректора ПГУ. В 2012 году общественным советом по содействию государственной комиссии по подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года награжден крестом «За увековечение памяти Отечественной войны 1812 года», — написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщается на сайте Российского исторического общества, отделение в Пензе было создано в сентябре 2013 года на базе ПГУ.

Его силами реализуются крупные исследовательские и просветительские проекты, осуществляется подготовка коллективных монографий, проводятся конференции и круглые столы.