EN
11:47:42 Воскресенье, 14 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Сергей Белоусов возглавил пензенское отделение Российского исторического общества

11:15 | 14.01.2018 | Общество

Печать

Пенза, 14 января 2018. PenzaNews. Заведующий кафедрой «Всеобщая история и обществознание» педагогического института имени В.Г. Белинского ПГУ Сергей Белоусов избран председателем отделения Российского исторического общества в Пензе. Об этом сообщил зампред регионального правительства Олег Ягов.

Сергей Белоусов возглавил пензенское отделение Российского исторического общества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он уточнил, что кандидатура доктора исторических наук была поддержана единогласно.

Олег Ягов отметил, что Сергей Белоусов широко известен и в Пензенской области, и за ее пределами как крупнейший знаток эпохи Отечественной войны 1812 года.

«Автор более 250 научных работ, в том числе восьми монографий. Награжден научной стипендией губернатора Пензенской области в сфере науки и культуры, почетными грамотами министерства образования и науки РФ, главы администрации Пензы, Законодательного собрания, ректора ПГУ. В 2012 году общественным советом по содействию государственной комиссии по подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года награжден крестом «За увековечение памяти Отечественной войны 1812 года», — написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщается на сайте Российского исторического общества, отделение в Пензе было создано в сентябре 2013 года на базе ПГУ.

Его силами реализуются крупные исследовательские и просветительские проекты, осуществляется подготовка коллективных монографий, проводятся конференции и круглые столы.
Актуальное
Читайте также
В Пензе впервые пройдет симпозиум керамистов Мэр Пензы в ходе визита на малую родину вручил подарки детям и посетил церковь
Ассоциация историко-культурных общественных организаций создана в Пензе Житель Каменки подозревается в краже бутылки коньяка из кафе
55-летнего жителя Пензы будут судить за кражу из автомобиля 60 пензенских полицейских приняли участие в акции «Донор в погонах»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver