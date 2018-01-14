EN
23:47:32 Воскресенье, 14 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Шесть районных газет Пензенской области отметят 100-летие в 2018 году

12:12 | 14.01.2018 | Общество

Печать

Пенза, 14 января 2018. PenzaNews. Шесть районных газет Пензенской области отметят 100-летний юбилей в 2018 году.

Шесть районных газет Пензенской области отметят 100-летие в 2018 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным регионального департамента информационной политики и СМИ, откроют череду торжеств мероприятия, приуроченные к вековому юбилею со дня выхода первого номера «Кузнецкого рабочего». Они запланированы на 2 марта.

Эта газета распространяется и на город Кузнецк, и на Кузнецкий район, а ее тираж является самым большим среди районных изданий — 9 тыс. экземпляров. Кроме того, «Кузнецкий рабочий» остается единственной газетой Пензенской области, которая выходит два раза в неделю.

В апреле 100 лет исполнится сразу трем газетам: 2-го числа юбилей отпразднуют «Вадинские вести», 5-го — «Сельская новь», выпускаемая в Белинском районе, а 30-го — «Сердобские новости».

В конце года знаменательное событие отметят еще две редакции.

6 ноября исполнится 100 лет со дня выхода первого номера газеты «Наровчатские новости», 15 декабря — спасского «Вестника».
Актуальное
Читайте также
Под Пензой судимый подросток попался на краже денег у семьи, которой помогал по хозяйству Жительница Пензы, перечислившая деньги по просьбе «знакомой», стала жертвой мошенничества
На фестивале «Спасские вечера» в Пензе наградили меценатов В Бессоновке продавца заподозрили в краже денег из торгового павильона
В Пензе впервые пройдет симпозиум керамистов Журналисту Дмитрию Куликову исполнилось 70 лет
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver