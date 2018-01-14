Шесть районных газет Пензенской области отметят 100-летие в 2018 году Общество

Пенза, 14 января 2018. PenzaNews. Шесть районных газет Пензенской области отметят 100-летний юбилей в 2018 году.

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По данным регионального департамента информационной политики и СМИ, откроют череду торжеств мероприятия, приуроченные к вековому юбилею со дня выхода первого номера «Кузнецкого рабочего». Они запланированы на 2 марта.

Эта газета распространяется и на город Кузнецк, и на Кузнецкий район, а ее тираж является самым большим среди районных изданий — 9 тыс. экземпляров. Кроме того, «Кузнецкий рабочий» остается единственной газетой Пензенской области, которая выходит два раза в неделю.

В апреле 100 лет исполнится сразу трем газетам: 2-го числа юбилей отпразднуют «Вадинские вести», 5-го — «Сельская новь», выпускаемая в Белинском районе, а 30-го — «Сердобские новости».

В конце года знаменательное событие отметят еще две редакции.

6 ноября исполнится 100 лет со дня выхода первого номера газеты «Наровчатские новости», 15 декабря — спасского «Вестника».