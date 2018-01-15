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В Пензе утверждена концепция размещения наружной рекламы

10:17 | 15.01.2018 | Общество

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Пенза, 15 января 2018. PenzaNews. Концепция размещения наружной рекламы в Пензе утверждена постановлением №2572, которое подписал мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе утверждена концепция размещения наружной рекламы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отмечается в документе, текст которого опубликован в муниципальной газете «Пенза», концепция разработана на основании сложившегося внешнего архитектурного облика города и визуального анализа существующего положения дел на рынке наружной рекламы.

Согласно установленным требованиям, не допускается размещение рекламных конструкций на фасадах жилых домов и встроенно-пристроенных помещений за исключением тех, что находятся между первым и вторым этажами непосредственно над занимаемым нежилым помещением.

Помимо этого, запрещено размещать рекламу на ограждающих конструкциях балконов и лоджий, если это не предусмотрено проектным предложением входной группы в паспорте отделки фасада.

В числе других мест, где наружная реклама не допускается полностью или при несоответствии определенным условиям — нестационарные торговые объекты, козырьки входных групп, здания до 1959 года постройки в границах «исторического ядра» города.

Также в концепции прописаны требования, предъявляемые к панно, крышным, витринным, модульным конструкциям и другим форматам.

В приложении к документу приводятся рекомендуемые правила размещения средств наружной рекламы на фасадах зданий или иного недвижимого имущества.

Соблюдение концепции обязательно для всех физических и юридических лиц, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, а также для индивидуальных предпринимателей.
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