EN
12:05:44 Понедельник, 15 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензенской области стартовали учения военнослужащих

10:56 | 15.01.2018 | Общество

Печать

Пенза, 15 января 2018. PenzaNews. Более 10 тыс. военнослужащих Центрального военного округа приступили к практическим занятиям на полигонах в Самарской, Саратовской, Оренбургской и Пензенской областях. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ЦВО.

В Пензенской области стартовали учения военнослужащих

Фото: пресс-служба ЦВО

«Мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, зенитные, инженерные и другие подразделения в составе отделений и взводов отрабатывают совершение маршей, способы перемещения на поле боя и маскировки огневых позиций, навыки вождения и стрельбы из вооружения боевых машин, выполняют огневые задачи из стрелкового оружия и гранатометов», — сказали в пресс-службе.

В занятиях задействованы более 1,5 тыс. единиц военной техники, в том числе комплексы «Искандер-М», «Бук-М2», системы «Ураган» и «Град», самоходные тяжелые минометы 2С4 «Тюльпан», гаубицы «Мста-С», а также танки Т-72Б3 и БТР-82АМ.
Актуальное
Читайте также
В Кузнецке остановленный после опасных маневров водитель оказался пьян В Пензе мошенник выманил деньги у мужчины, искавшего в долг 200 тыс. рублей
Под Пензой судимый подросток попался на краже денег у семьи, которой помогал по хозяйству Жительница Пензы, перечислившая деньги по просьбе «знакомой», стала жертвой мошенничества
На фестивале «Спасские вечера» в Пензе наградили меценатов В Бессоновке продавца заподозрили в краже денег из торгового павильона
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама