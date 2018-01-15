В Пензенской области стартовали учения военнослужащих Общество

Пенза, 15 января 2018. PenzaNews. Более 10 тыс. военнослужащих Центрального военного округа приступили к практическим занятиям на полигонах в Самарской, Саратовской, Оренбургской и Пензенской областях. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО

«Мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, зенитные, инженерные и другие подразделения в составе отделений и взводов отрабатывают совершение маршей, способы перемещения на поле боя и маскировки огневых позиций, навыки вождения и стрельбы из вооружения боевых машин, выполняют огневые задачи из стрелкового оружия и гранатометов», — сказали в пресс-службе.

В занятиях задействованы более 1,5 тыс. единиц военной техники, в том числе комплексы «Искандер-М», «Бук-М2», системы «Ураган» и «Град», самоходные тяжелые минометы 2С4 «Тюльпан», гаубицы «Мста-С», а также танки Т-72Б3 и БТР-82АМ.