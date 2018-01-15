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В Пензе в преддверии Крещения проверили толщину льда

16:57 | 15.01.2018 | Общество

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Пенза, 15 января 2018. PenzaNews. Сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы проверили толщину льда на водоемах в тех местах, где жители обычно собираются на Крещение.

В Пензе в преддверии Крещения проверили толщину льда

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, безопасных параметров он достиг прежде всего там, где отсутствует течение.

Вместе с тем на реке Суре сложилась опасная обстановка. Лед здесь не только тонкий, но и рыхлый по своей структуре, что не допускает пребывание на нем большого количества людей.

Предполагается, что в ночь на пятницу, 19 января, в Пензе дежурство специалистов будет организовано в 11 несанкционированных местах, где, несмотря на опасность, может собраться большое количество людей.

При этом приемка оборудованных по всем стандартам купелей, где будут разрешены крещенские купания, в городе еще не прошла.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, в черте Пензы их планируется три — на территории гостиничного комплекса «Русская охота», на улице Рылеева и на пруду в микрорайоне Заря.
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