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В Пензенской области на Крещение планируется оборудовать 30 купелей

09:29 | 16.01.2018 | Общество

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Пенза, 16 января 2018. PenzaNews. 30 купелей планируется оборудовать в Пензенской области к православному празднику Крещения Господня.

В Пензенской области на Крещение планируется оборудовать 30 купелей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Три из них будет подготовлено в Пензе: на территории гостиничного комплекса «Русская охота», на улице Рылеева, 1А, а также на пруду Полевом на улице Гвоздева.

В ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, состоявшегося в главном управлении МЧС России по Пензенской области, заместитель председателя правительства региона Дмитрий Семенов призвал уделить особое внимание вопросу обеспечения безопасности в местах крещенских купаний.

«Необходимо обеспечить максимальную безопасность жителей, организовать дежурство спасателей, медиков и полиции», — подчеркнул он.

Предполагается, что все водоемы, на которых пройдут праздничные мероприятия, накануне будут проверены ответственными лицами, сообщает пресс-служба облправительства.
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