EN
00:16:28 Среда, 17 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

«Ростелеком» и Touch Bank представили новую банковскую карту «Синица»

14:49 | 16.01.2018 | Общество

Печать

Пенза, 16 января 2018. PenzaNews. Компания «Ростелеком – Розничные системы» и Touch Bank запустили банковскую карту «Синица», которую можно оформить в центрах продаж и обслуживания оператора в Пензе по адресам: улица Кирова, 54, и проспект Строителей, 25А.

«Ростелеком» и Touch Bank представили новую банковскую карту «Синица»

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», новая карта позволяет управлять финансами из любой точки мира и получать вознаграждение за покупки — кэшбэк — в размере до 5%.

«Новая банковская карта имеет ряд преимуществ: до 8% годовых по вкладу с ежедневной выплатой процентов, льготный период на покупки по кредитной карте — до 61 дня, низкие ставки по кредитам наличными от 12%, бесплатное обслуживание в первый год пользования и бесплатное снятие наличных в любых банкоматах мира», — сказали в компании.

По словам коммерческого директора «Ростелеком – Розничные системы» Екатерины Петропавловской, организация постоянно работает над запуском новых выгодных предложений для клиентов, уделяя особое внимание современным технологиям и цифровым сервисам.

«Теперь «Синица» доступна в более чем 1 тыс. центров продаж и обслуживания «Ростелекома» по всей России. Также карту можно заказать на сайте Touch Bank», — отметила она.

В свою очередь руководитель дирекции развития банковских продуктов Touch Bank Сергей Можаев, обратил внимание на то, что карта «Синица» создана специально для клиентов крупнейшей телекоммуникационной компании России.

«Теперь клиенты получат доступ к самым передовым предложениям digital-банка: кэшбэк 5% за оплату услуг и продуктов «Ростелекома», выгодной бонусной программе, вкладу с прогрессивной ставкой, уникальной кредитной линии и обслуживанию [в формате] 24/7», — сказал он.
Актуальное
Читайте также
В Пензе врачебно-физкультурный диспансер за год получил оборудование на 11 млн. рублей В Пензе иномарка протаранила забор у перинатального центра
В Пензе организован народный штаб в поддержку Павла Грудинина Кубок чемпионов КВН впервые пройдет в Пензе
Пензенские власти отчитались о выполнении поручения президента РФ о зарплате соцработников Под Пензой мучившиеся от похмелья мужчины украли из магазина спиртное, колбасу и деньги
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама