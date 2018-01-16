«Ростелеком» и Touch Bank представили новую банковскую карту «Синица» Общество

Пенза, 16 января 2018. PenzaNews. Компания «Ростелеком – Розничные системы» и Touch Bank запустили банковскую карту «Синица», которую можно оформить в центрах продаж и обслуживания оператора в Пензе по адресам: улица Кирова, 54, и проспект Строителей, 25А.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», новая карта позволяет управлять финансами из любой точки мира и получать вознаграждение за покупки — кэшбэк — в размере до 5%.

«Новая банковская карта имеет ряд преимуществ: до 8% годовых по вкладу с ежедневной выплатой процентов, льготный период на покупки по кредитной карте — до 61 дня, низкие ставки по кредитам наличными от 12%, бесплатное обслуживание в первый год пользования и бесплатное снятие наличных в любых банкоматах мира», — сказали в компании.

По словам коммерческого директора «Ростелеком – Розничные системы» Екатерины Петропавловской, организация постоянно работает над запуском новых выгодных предложений для клиентов, уделяя особое внимание современным технологиям и цифровым сервисам.

«Теперь «Синица» доступна в более чем 1 тыс. центров продаж и обслуживания «Ростелекома» по всей России. Также карту можно заказать на сайте Touch Bank», — отметила она.

В свою очередь руководитель дирекции развития банковских продуктов Touch Bank Сергей Можаев, обратил внимание на то, что карта «Синица» создана специально для клиентов крупнейшей телекоммуникационной компании России.

«Теперь клиенты получат доступ к самым передовым предложениям digital-банка: кэшбэк 5% за оплату услуг и продуктов «Ростелекома», выгодной бонусной программе, вкладу с прогрессивной ставкой, уникальной кредитной линии и обслуживанию [в формате] 24/7», — сказал он.