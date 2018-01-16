Пензенские власти отчитались о выполнении поручения президента РФ о зарплате соцработников Общество

Пенза, 16 января 2018. PenzaNews. Заработная плата социальных работников в Пензенской области доведена до уровня 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по субъекту РФ. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

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В ведомстве напомнили, что 7 мая 2012 года президент России Владимир Путин подписал указ №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», согласно которому требовалось принять ряд мер по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетного сектора экономики, в том числе повысив к 2018 году среднюю зарплату соцработников до уровня средней зарплаты в регионе.

«С 2012 по 2017 годы в Пензенской области был обеспечен рост среднемесячной заработной платы социальных работников более чем три раза», — отметили в Минтруде.

В министерстве уточнили, что если в 2012 году она составляла чуть более 6 тыс. 200 рублей, то с 1 января 2018 года достигла 25 тыс. 286 рублей.