Пензенские подразделения МЧС получили новую технику
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Пенза, 17 января 2018. PenzaNews. Ключи от новой аварийно-спасательной техники, приобретенной за счет федерального бюджета, вручены руководителям подразделений МЧС перед началом учебно-методического сбора, посвященного подведению итогов деятельности пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), мероприятий по гражданской обороне за 2017 год и постановке задач на 2018-й.
Фото: Pnzreg.ru
Церемония состоялась у здания регионального правительства в среду, 17 января.
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России, в Кузнецк переданы автомобиль первой помощи и пожарный аварийно-спасательный автомобиль.
В Пензе будет работать мобильный комплекс обеспечения деятельности высокоманевренных пожарно-спасательных средств — два пожарно-спасательных мотоцикла, а также один мотовездеход.
Кроме того, в Пензенский район поступит пожарная автоцистерна.
Ожидается, что новая техника позволит существенно сократить время тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Также у здания областного правительства состоялся смотр техники, беспилотных летательных аппаратов, современных образцов аварийно-спасательного инструмента, приборов и средств защиты.
После этого участники мероприятия переместились в здание, где был представлен доклад о результатах деятельности.