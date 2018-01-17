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Пензенские подразделения МЧС получили новую технику

16:55 | 17.01.2018 | Общество

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Пенза, 17 января 2018. PenzaNews. Ключи от новой аварийно-спасательной техники, приобретенной за счет федерального бюджета, вручены руководителям подразделений МЧС перед началом учебно-методического сбора, посвященного подведению итогов деятельности пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), мероприятий по гражданской обороне за 2017 год и постановке задач на 2018-й.

Пензенские подразделения МЧС получили новую технику

Фото: Pnzreg.ru

Церемония состоялась у здания регионального правительства в среду, 17 января.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России, в Кузнецк переданы автомобиль первой помощи и пожарный аварийно-спасательный автомобиль.

В Пензе будет работать мобильный комплекс обеспечения деятельности высокоманевренных пожарно-спасательных средств — два пожарно-спасательных мотоцикла, а также один мотовездеход.

Кроме того, в Пензенский район поступит пожарная автоцистерна.

Ожидается, что новая техника позволит существенно сократить время тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Также у здания областного правительства состоялся смотр техники, беспилотных летательных аппаратов, современных образцов аварийно-спасательного инструмента, приборов и средств защиты.

После этого участники мероприятия переместились в здание, где был представлен доклад о результатах деятельности.
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