Олег Кочетков опроверг информацию о покупке сетевого издания «Пенза-Взгляд» Общество

Пенза, 17 января 2018. PenzaNews. Генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой», депутат Законодательного собрания Пензенской области от «Единой России», президент региональной федерации тенниса Олег Кочетков опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы приобрел сетевое издание «Пенза-Взгляд».

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«Нет, конечно, и не собирался даже», — сказал он в ответ на просьбу корреспондента ИА «PenzaNews» прокомментировать сведения, изложенные в статье, опубликованной на портале «Пенза-Онлайн», который является официально зарегистрированным СМИ.

На вопрос о том, пытался ли автор публикации Владислав Беляков проверить информацию, на обсуждении которой построен весь материал, собеседник агентства сообщил, что никто из редакции с ним не связывался.

«Им была установка «сверху», задача — написать эту статью. Вот и все. Журналисты не проверяли [информацию]», — заявил Олег Кочетков.

При этом он затруднился сказать, с какой целью, на его взгляд, была подготовлена данная публикация.

«Не могу понять. […] Мне, если честно, без разницы», — пояснил руководитель ООО «СтанкоМашСтрой».

Он добавил также, что не видит смысла бороться с такого рода дезинформацией, предпочитая «просто не обращать внимания».

Учредителем сетевого издания «Пенза-Взгляд» является одноименное общество с ограниченной ответственностью, созданное в октябре 2015 года. Его стопроцентный владелец — бывший депутат пензенской гордумы Олег Фомин, прочно ассоциируемый с деятельностью ряда транспортных компаний с названием «Дилижанс».

Учредителем рекламно-информационного сайта «ПензаСМИ», который не зарегистрирован как СМИ, является ООО «Оптимист». Единственный собственник компании — Олег Кочетков. Главным редактором сайта является Наталия Ильина, которая ранее в аналогичном качестве отвечала за работу портала «Пенза-Взгляд» и выход газеты «Горожанин».