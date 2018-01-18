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Более 200 пензенских бойцов Росгвардии будут нести дежурство в крещенскую ночь

09:51 | 18.01.2018 | Общество

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Пенза, 18 января 2018. PenzaNews. Более 200 сотрудников управления Росгвардии по Пензенской области заступят на дежурство совместно с подразделениям органов внутренних дел и частными охранными организациями в крещенскую ночь. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Более 200 пензенских бойцов Росгвардии будут нести дежурство в крещенскую ночь

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Для оперативного реагирования на сигналы о преступлениях и происшествиях будет организован круглосуточный мониторинг состояния оперативной обстановки, сформированы резервы личного состава.

В ночь на пятницу, 19 января, в храмах и церквях Пензенской области пройдут богослужения по случаю праздника Крещения Господня.

Все желающие смогут окунуться в купели, которых на территории региона будет обустроено 40, в том числе три — в Пензе. В местах крещенских купаний будет организовано дежурство представителей экстренных служб.
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