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Двухуровневую развязку построят в Пензе на трассе М5

14:30 | 18.01.2018 | Общество

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Пенза, 18 января 2018. PenzaNews. Двухуровневая транспортная развязка будет построена в районе улицы Островной в Пензе в рамках реконструкции федеральной трассы М5 «Урал».

Двухуровневую развязку построят в Пензе на трассе М5. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба учреждения «Поволжуправтодор», попадающие в зону работ участки предстоит оформить в федеральную собственность.

Ориентировочно строительство на 633 км трассы начнется в октябре 2018 года.

К концу 2019-го четырехполосный участок автодороги намечено довести до параметров технической категории «IB» с проезжей частью общей шириной 15 метров, 5-метровой разделительной полосой и осевым барьерным ограждением.

Участок улицы Островной станет шестиполосным: каждая из существующих четырех полос будет расширена до 3 метров 75 см, а также будет обустроено две полосы движения для общественного транспорта шириной 4 метра.

Фото: M5-ural.ru

Проект предусматривает строительство двухуровневой транспортной развязки, включая путепровод протяженностью 81 метр, устройство пяти примыканий в одном уровне — въезды и выезды с прилегающих территорий, к торговым предприятиям и АЗС, а также линии искусственного электроосвещения.

Ожидается, что предстоящие изменения повысят уровень комфорта и безопасности движения по дороге федерального значения.

Так, водители, следующие по улице Островной, смогут беспрепятственно выезжать на М5 «Урал» в обоих направлениях, не пересекаясь с транспортом, который уже следует по трассе.
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