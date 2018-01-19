В Пензе кредитную организацию оштрафовали за давление на должницу Общество

Пенза, 19 января 2018. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей назначено кредитной организации в Пензе за оказание давления на женщину, которая задолжала выплаты по займу.

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«В мае 2017 года между жительницей Пензы и организацией был заключен договор потребительского займа на сумму 50 тыс. рублей, по которому она почти сразу стала нарушать график платежей и накопила задолженность. В нарушение положений законодательства, около двери ее подъезда и квартиры стали появляться листовки от кредитора с указанием фамилии женщины, суммы долга, требованием о его возврате. Позднее в подъезде появилась надпись с указанием квартиры должницы и требованием о возврате долга. Кроме того, на телефонный номер должницы от организации стали поступать звонки более одного раза в сутки, в выходной день — в период с 20.00 до 9.00», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.

По его словам, изучив представленные документы, детализацию звонков, копии листовок и другие материалы, суд счел доказанной вину кредитной организации в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

«Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок», — отметил собеседник агентства.