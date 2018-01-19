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Иван Грибов назначен первым заместителем прокурора Удмуртии

14:53 | 19.01.2018 | Общество

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Пенза, 19 января 2018. PenzaNews. Иван Грибов, занимавший должность зампрокурора Пензенской области с 2012 года, назначен первым заместителем прокурора Удмуртии.

Иван Грибов назначен первым заместителем прокурора Удмуртии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, соответствующий приказ подписан главой Генпрокуратуры РФ Юрием Чайкой в минувшую среду, 17 января.

Грибов Иван Владимирович родился в селе Краснояр Моркинского района Марийской АССР в 1975 году.

В 1997 году окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция».

С августа 1997 года проходил службу в органах прокуратуры.

Состоял в должностях следователя, старшего следователя прокуратуры Первомайского района Пензы, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Мокшанского района, прокурора Башмаковского, затем — Пензенского района.

В октябре 2012 года был назначен заместителем прокурора Пензенской области.

Награжден нагрудными знаками «За безупречную службу» и «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». Неоднократно поощрялся приказами прокурора региона.

Кандидат юридических наук.

Старший советник юстиции.
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