В Пензе в феврале пройдет II форум «Инициатива»
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Пенза, 19 января 2018. PenzaNews. Второй гражданский форум «Инициатива» пройдет в Пензе в феврале.
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Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, сотрудники некоммерческих организаций получат на мероприятии возможность представить свои инициативы и высказать мнения по волнующим вопросам.
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Форум «Инициатива»
В основной день форума будет организована работа нескольких диалоговых площадок и секций.
Затем состоится пленарное заседание. Ожидается, что ключевыми темами на нем станут здоровый образ жизни, борьба с контрафактным алкоголем, формирование комфортной городской среды, организация досуга молодежи и другие.
Организатором форума «Инициатива» выступит Общественная палата Пензенской области.
Впервые данное мероприятие прошло в Пензе 14 сентября 2016 года.