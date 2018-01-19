В Пензе в феврале пройдет II форум «Инициатива» Общество Пенза, 19 января 2018. PenzaNews. Второй гражданский форум «Инициатива» пройдет в Пензе в феврале. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, сотрудники некоммерческих организаций получат на мероприятии возможность представить свои инициативы и высказать мнения по волнующим вопросам. Фоторепортаж

Форум «Инициатива» В основной день форума будет организована работа нескольких диалоговых площадок и секций. Затем состоится пленарное заседание. Ожидается, что ключевыми темами на нем станут здоровый образ жизни, борьба с контрафактным алкоголем, формирование комфортной городской среды, организация досуга молодежи и другие. Организатором форума «Инициатива» выступит Общественная палата Пензенской области. Впервые данное мероприятие прошло в Пензе 14 сентября 2016 года. Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость