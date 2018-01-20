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В Госавтоинспекции призвали пензенских водителей отказаться от поездок на время снегопада

11:25 | 20.01.2018 | Общество

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Пенза, 20 января 2018. PenzaNews. Госавтоинспекция Пензенской области рекомендовала водителям минимизировать поездки на личном автомобиле, воспользовавшись услугами общественного транспорта, в связи с сильным снегопадом в субботу, 20 января.

В Госавтоинспекции призвали пензенских водителей отказаться от поездок на время снегопада

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ближайшие дни на территории Пензенской области ожидается выпадение обильных осадков в виде снега, что может привести к образованию наледи на проезжей части и усложнению дорожной обстановки. В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными», — говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что водителям, решившимся на поездку на своем автомобиле, необходимо правильно выбирать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал и избегать резких маневров и перестроений.

«В неблагоприятных погодных условиях требуется повышенная осторожность и от пешеходов. Необходимо помнить, что в неблагоприятных погодных условиях тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком», — добавляется в тексте сообщения ГИБДД.
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