Житель Шемышейского района оштрафован на 30 тыс. рублей за пьяную езду на мотоблоке Общество Шемышейка, 20 января 2018. PenzaNews. Штраф 30 тыс. рублей назначен жителю Шемышейского района Пензенской области, задержанному в состоянии алкогольного опьянения во время езды на мотоблоке. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель регионального управления ФССП России Яна Загребельная, нетрезвый водитель был замечен за рулем мотоблока «Энергопром МБ-800», когда ехал по районному центру. «Мужчина вину не отрицал [...] и раскаялся в содеянном», — отметила собеседница агентства. Она добавила, что постановлением мирового судьи он лишен водительских прав на 1,5 года. По словам Яны Загребельной, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения почти 2 тыс. жителей Пензенской области должны заплатить в общей сложности более 38 млн. рублей. Нашли ошибку в тексте?

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