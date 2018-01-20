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Житель Шемышейского района оштрафован на 30 тыс. рублей за пьяную езду на мотоблоке

12:42 | 20.01.2018 | Общество

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Шемышейка, 20 января 2018. PenzaNews. Штраф 30 тыс. рублей назначен жителю Шемышейского района Пензенской области, задержанному в состоянии алкогольного опьянения во время езды на мотоблоке.

Житель Шемышейского района оштрафован на 30 тыс. рублей за пьяную езду на мотоблоке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель регионального управления ФССП России Яна Загребельная, нетрезвый водитель был замечен за рулем мотоблока «Энергопром МБ-800», когда ехал по районному центру.

«Мужчина вину не отрицал [...] и раскаялся в содеянном», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что постановлением мирового судьи он лишен водительских прав на 1,5 года.

По словам Яны Загребельной, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения почти 2 тыс. жителей Пензенской области должны заплатить в общей сложности более 38 млн. рублей.
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