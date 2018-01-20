В Пензе голосование за территории для благоустройства состоится в марте Общество

Пенза, 20 января 2018. PenzaNews. Жители Пензы в марте смогут проголосовать за территории для благоустройства в рамках программы «Формирование современной городской среды». Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

Фото: Penza-gorod.ru

«По итогам будут определены приоритетные объекты, которые войдут в вышеуказанную программу. […] Для нас важно, чтобы именно жители города сформировали список общественных пространств, который будет основой реализации не только в 2018 году, но и в последующие годы», — сказал он.

Заместитель главы администрации Пензы пояснил, что в предварительный перечень на 2018 год вошли набережная реки Суры, Соборная площадь, площадь Ленина, сквер за дворцом единоборств «Воейков» и территория детского сада №96.

Эти объекты Юрий Ильин осмотрел в субботу, 20 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.