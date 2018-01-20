Студотряд «Феникс» вернулся в Пензу из зимнего агитпохода Общество

Пенза, 20 января 2018. PenzaNews. Студенческий педагогический отряд «Феникс» пензенского социально-педагогического колледжа вернулся из недельного ежегодного агитпохода по территории Пачелмского и Башмаковского районов.

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Первым населенным пунктом на пешем маршруте стал поселок Пачелма. В местной школе студенты провели профориентационную работу. Со старшеклассниками они организовали урок на тему добровольчества, познакомив их с проектами «По следам забытых усадеб» и «Дети-герои Пензенской области». В продолжение занятия школьников разделили на четыре группы, предложив им направления проектов по развитию их населенного пункта.

Для учащихся младших классов было проведено творческое занятие, в финале которого они написали послания для капсулы времени.

На следующий день участники похода посетили Козловку, где осмотрели развалины усадьбы, ознакомились с историей имения и жизнью его владельцев.

После этого члены студотряда «Феникс» отправились в Черкасское. В школе, которая расположена в одном из зданий поместья Владимира Охотникова, для них провели экскурсию и рассказали историю села. Студенты колледжа предложили представителям администрации учебного учреждения оказать им помощь в реализации проекта «По следам забытых усадеб».

На протяжении следующих нескольких дней агитпохода его участники посетили села Знаменское, Тимирязево, Липовка и Соседка. По вечерам студенты показывали концерты для местных жителей, организовывали спортивные и творческие мероприятия.

В Липовке члены студотряда также оказали помощь в подготовке к Крещению — принесли в церковь воды. Во время пребывания в селе они посетили разрушенное имение князей Долгоруких, пообщались с местными жителями и собрали информацию об исторических зданиях.