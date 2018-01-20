В 2017 году число погибших в ДТП в Пензенской области снизилось на 7,5% Общество

Пенза, 20 января 2018. PenzaNews. Число погибших в ДТП на территории Пензенской области снизилось в 2017 году на 7,5% по сравнению с 2016 годом. Об этом «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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В ведомстве отметили, что аварии на автодорогах унесли на 18 жизней меньше — число погибших снизилось с 239 до 221.

В Госавтоинспекции уточнили, что количество пострадавших сократилось на 1% — с 2 тыс. 670 до 2 тыс. 640.

«По вине водителей автобусов совершено 85 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли и 129 получили травмы различной степени тяжести», — добавили в ГИБДД.

В отделе пропаганды пояснили, что на 13,5% увеличилось в 2017 году число аварий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет — их зарегистрировано 236.

«12 детей погибли и 242 получили ранения», — сказали в Госавтоинспекции.