EN
00:42:37 Воскресенье, 21 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В 2017 году число погибших в ДТП в Пензенской области снизилось на 7,5%

15:53 | 20.01.2018 | Общество

Печать

Пенза, 20 января 2018. PenzaNews. Число погибших в ДТП на территории Пензенской области снизилось в 2017 году на 7,5% по сравнению с 2016 годом. Об этом «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В 2017 году число погибших в ДТП в Пензенской области снизилось на 7,5%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве отметили, что аварии на автодорогах унесли на 18 жизней меньше — число погибших снизилось с 239 до 221.

В Госавтоинспекции уточнили, что количество пострадавших сократилось на 1% — с 2 тыс. 670 до 2 тыс. 640.

«По вине водителей автобусов совершено 85 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли и 129 получили травмы различной степени тяжести», — добавили в ГИБДД.

В отделе пропаганды пояснили, что на 13,5% увеличилось в 2017 году число аварий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет — их зарегистрировано 236.

«12 детей погибли и 242 получили ранения», — сказали в Госавтоинспекции.
Актуальное
Читайте также
Житель Пензы ограбил прохожего, который помогал ему искать телефон Обновленная выставка «Малый Эрмитаж» откроется в Никольске
В Спасске двое подростков подозреваются в краже электроники из магазина Житель Шемышейского района оштрафован на 30 тыс. рублей за пьяную езду на мотоблоке
В Госавтоинспекции призвали пензенских водителей отказаться от поездок на время снегопада В Пензе вынесен приговор семи членам группы, занимавшейся сбытом наркотиков
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама