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В трех районах Пензенской области запустят пилотный проект по трудоустройству родителей

14:52 | 22.01.2018 | Общество

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Пенза, 22 января 2018. PenzaNews. Пилотный проект по трудоустройству родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будет запущен в трех районах Пензенской области — Колышлейском, Сосновоборском и Башмаковском. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

В трех районах Пензенской области запустят пилотный проект по трудоустройству родителей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«За счет средств бюджета Пензенской области работодателям будет предоставлена субсидия в размере 58 тыс. 800 рублей за одно созданное рабочее место», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что деньги будут направлены на оснащение рабочих мест для трудоустройства многодетных, одиноких родителей, а также родителей, воспитывающих детей-инвалидов, или представителей неблагополучных семей.

«В качестве работодателей могут выступать юридические лица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, и индивидуальные предприниматели. Работодатель, участвующий в программе, не должен иметь задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ», — отметили в Минтруде.
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