Дольщики «Пензастроя» направили в суд ходатайство об отложении заседания Общество

Пенза, 23 января 2018. PenzaNews. Дольщики строительной компании «Пензастрой» направили в Арбитражный суд Пензенской области ходатайство об отложении назначенного на 24 января заседания по вопросу утверждения нового временного управляющего.

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«[...] Просим суд отложить судебное заседание, назначенное судом на 24 января 2018 года, по вопросу утверждения временного управляющего ОАО «Пензастрой» до определения собранием кредиторов кандидатуры арбитражного управляющего», — говорится в тексте ходатайства, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

В нем напоминается, что и.о. временного управляющего Александр Арбатский назначил на 22 января собрание кредиторов «об определении кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего ОАО «Пензастрой», однако оно в нарушение требований действующего законодательства проведено не было, что зафиксировано соответствующими протоколом и актом.

По мнению ходатайствующих, Александр Арбатский «умышленно сорвал проведение собрания кредиторов», на которое явились дольщики, обладающие большинством голосов по сравнению с другими кредиторами, а АКБ «Инвестторгбанк» после того, как многие люди разошлись, попытался провести свое собрание и «тем самым единолично определить кандидатуру арбитражного управляющего».

В документе отмечается, что 23 января участники строительства уже сами направили требование Александру Арбатскому о созыве и проведении собрания кредиторов, чтобы определиться с кандидатурой нового управляющего.

«На сегодняшний день в Арбитражный суд Пензенской области подано более 900 заявлений пострадавших дольщиков о включении в реестр требований кредиторов на общую сумму требований более 2 млрд. рублей. В реестр требований о передаче жилых помещений на сегодняшний день включено уже более 220 млн. рублей. Указанные кредиторы считают необходимым учитывать мнение и их позицию по вопросу кандидатуры арбитражного управляющего», — добавляется в тексте ходатайства.