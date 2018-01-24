Студенты ПГУ представят Пензу на форуме «Вместе вперед!» в Казани Общество

Пенза, 24 января 2018. PenzaNews. 40 членов студенческих клубов Пензенского государственного университета представят регион на двухдневном образовательном форуме «Вместе вперед!», который начал свою работу в Казани в среду, 24 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Организаторами мероприятия, объединившего участников из всех регионов страны, выступили Росмолодежь и правительство Татарстана при поддержке Ассоциации студенческих спортивных клубов России.

Запланированы встречи в формате «Диалог на равных».

Студенты пообщаются с общепризнанными экспертами на темы спорта, патриотизма, творчества, науки, медиа и IT-технологий. Лидеры общественного мнения обменяются опытом с молодежью.

Согласно формату мероприятия, образовательная программа построена и на коллективной работе. Студенты разберут проблемы своих объединений с экспертами, наметят планы для эффективной работы, подготовят траекторию развития творческого и интеллектуального сообщества.

25 января участников ждет праздничный концерт, посвященный Дню российского студенчества.