Из здания «ТНС энерго Пенза» эвакуировали персонал и посетителей Общество

Пенза, 24 января 2018. PenzaNews. Персонал и посетители здания ООО «ТНС энерго Пенза», расположенного на улице Гагарина, эвакуирован в среду, 24 января, после срабатывания пожарной сигнализации.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» один из клиентов компании, после того, как раздался характерный звуковой сигнал, сотрудники приостановили прием платежей и другие операции, предложив посетителям немедленно покинуть здание.

Паники не было: эвакуация прошла спокойно в сжатые сроки.

При этом какие-либо видимые признаки пожара или другой чрезвычайной ситуации, которая могла бы послужить основанием для того, чтобы люди быстро освободили помещения, отсутствовали.

Спустя некоторое время сотрудники компании смогли вернуться к своей работе. Тревога оказалась учебной.