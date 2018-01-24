Пензенский губернатор нацелил чиновников на решение проблем с транспортом Общество

Пенза, 24 января 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал чиновников найти решение существующих проблем в сфере транспорта, а также связанных с обеспечением населения водой, теплом и электроэнергией.

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«Даже в населенные пункты с небольшим числом жителей должны заходить автобусы. Мы увеличили дотации муниципальным бюджетам. Главы районов должны не экономить на транспортном обеспечении, а выравнивать ситуацию», — обозначил он свою позицию.

Глава региона добавил, что по каждому населенному пункту следует сформировать оптимальный график.

«Это недопустимо, когда людям приходится ездить в больницу, МФЦ или магазин на такси. Региональное министерство промышленности, транспорта и инновационной политики должно неукоснительно добиваться исполнения моего поручения», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор также обратил внимание на необходимость увеличения числа машин на проблемных для Пензы направлениях, в том числе в Зарю и город «Спутник».

«Проведите мониторинг, определите, сколько маршруток надо утром, в дневное время и вечером, и составляйте такой график, чтобы удовлетворить потребности пензенцев», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.