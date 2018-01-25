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Пензенские школьники могут стать участниками фестиваля «Звезда спасения»

13:09 | 25.01.2018 | Общество

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Пенза, 25 января 2018. PenzaNews. Учащиеся образовательных организаций Пензенской области в возрасте от 7 до 18 лет могут принять участие во II всероссийском героико-патриотическом фестивале детского и юношеского творчества «Звезда спасения», организованном МЧС РФ.

Пензенские школьники могут стать участниками фестиваля «Звезда спасения»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Данная инициатива призвана воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма на современных примерах героизма, популяризировать профессии спасателя и пожарного, а также формировать культуру безопасности жизнедеятельности в детской и молодежной среде.

Предусмотрены как очная, так и заочная форма. При этом предполагается и индивидуальное, и коллективное участие.

Победители будут определены по нескольким направлениям — художественному, литературному, музыкально-исполнительскому, а также в хореографическом и сценическом творчестве.

Прием работ в рамках первого этапа состязания будет осуществляться до 15 марта.

Подведение итогов фестиваля «Звезда спасения» состоится 19 мая.
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