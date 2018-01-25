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Валерий Лидин встретился с активной пензенской молодежью

17:21 | 25.01.2018 | Общество

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Пенза, 25 января 2018. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин встретился с активной молодежью в День российского студенчества, 25 января.

Валерий Лидин встретился с активной пензенской молодежью

Фото: Zspo.ru

Мероприятие, прошедшее в исполкоме партии на улице Гладкова, объединило молодых людей, позиционирующих себя как лидеров в своей среде.

Собравшиеся обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов, среди них — подготовка квалифицированных кадров для пензенских предприятий, а также участие молодежи в проектах, реализуемых по поручению президента РФ Владимира Путина.

В их числе была названа масштабная инициатива под названием «Россия — страна возможностей», в рамках которой проходит конкурс управленцев «Лидеры России».

Также Валерий Лидин рассказал молодым людям о системе социальных лифтов и привел в пример деятельность депутатов молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области.

«Очень актуальным сегодня является ваше участие в решении задач, которые стоят перед нашим государством, регионом, всем российским обществом. Первая и главная задача — возрождение и продолжение нравственных, исторических, духовных, патриотических традиций», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, встреча, которая проходила в неформальной обстановке, продлилась около двух часов.

В завершение Валерий Лидин вручил молодым активистам благодарственные письма, а также цветы девушкам по случаю праздника.
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