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В Пензе почтили память героев блокады Ленинграда

12:49 | 27.01.2018 | Общество

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Пенза, 27 января 2018. PenzaNews. Представители власти и общественности приняли участие в митинге, посвященном годовщине полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады, который состоялся в Пензе в субботу, 27 января.

В Пензе почтили память героев блокады Ленинграда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

К памятнику «Героям блокадного Ленинграда» на пересечении улиц Ленинградской и Мира пришли, в частности, председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин, зампред регионального правительства Василий Трохин, мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев.

Собравшиеся вспомнили о том, что пришлось пережить людям в городе на Неве.

Они почтили память павших минутой молчания, после чего возложили к монументу цветы.
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