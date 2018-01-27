В Пензе почтили память героев блокады Ленинграда Общество

Пенза, 27 января 2018. PenzaNews. Представители власти и общественности приняли участие в митинге, посвященном годовщине полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады, который состоялся в Пензе в субботу, 27 января.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

К памятнику «Героям блокадного Ленинграда» на пересечении улиц Ленинградской и Мира пришли, в частности, председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин, зампред регионального правительства Василий Трохин, мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев.

Собравшиеся вспомнили о том, что пришлось пережить людям в городе на Неве.

Они почтили память павших минутой молчания, после чего возложили к монументу цветы.