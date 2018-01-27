Пензенская молодежь выступила за принятие региональной программы поддержки волонтеров Общество

Пенза, 27 января 2018. PenzaNews. Члены молодежного парламента при Законодательном собрании шестого созыва выступили за принятие региональной программы поддержки волонтеров и добровольчества в целом.

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Соответствующую инициативу озвучила заместитель председателя молодежного парламента Ульяна Безрукова в ходе заседания, состоявшегося вечером в минувшую пятницу, 26 января.

«Мы считаем необходимым создание региональной программы мер поддержки волонтеров и добровольчества в целом», — сказала она.

Ульяна Безрукова обратила внимание собравшихся на проблему с получением волонтерских книжек в Пензе.

По ее словам, от активистов на местах неоднократно поступали жалобы на то, что сделать это в доме молодежи, на базе которого организована соответствующая работа, невозможно.

«Мы считаем, что необходимо обозначить права и обязанности волонтеров. Здесь еще бы отметили условия труда волонтеров», — добавила член молодежного парламента.

В качестве примера она привела ситуацию, когда волонтеры во время крупных летних спортивных мероприятий часами находятся под палящим солнцем, однако какое именно время они должны работать без ущерба для здоровья, нигде не обозначено.

«Третье — это меры мотивации и поощрения добровольцев на уровне нашего региона. Очень важно, чтобы человек видел, что его добро оборачивается также добром», — отметила Ульяна Безрукова.

Кроме того, она предложила создать единую базу добровольцев и определить орган, отвечающий за все аспекты развития волонтерского движения.