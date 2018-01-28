В Башмаково на 82-м году жизни скончался Иван Скоркин Общество

Башмаково, 28 января 2018. PenzaNews. Секретарь башмаковского райкома КПРФ в Пензенской области, бывший директор местного профессионально-технического училища Иван Скоркин скончался на 82-м году жизни в воскресенье, 28 января.

Фото: Kprfpenza.ru

«Партия понесла большую утрату. Иван Алексеевич был одним из авторитетных коммунистов области. В советские годы он избирался секретарем башмаковского райкома ВЛКСМ, КПСС. […] Более 20 лет являлся секретарем башмаковского райкома КПРФ, членом обкома. До последних дней он оставался верен идеалам социализма. Коммунисты знали его как грамотного партийного работника, честного и порядочного человека», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе пензенского обкома КПРФ.

Соболезнования родным и близким покойного выразили члены партии, в частности первый секретарь пензенского обкома КПРФ Георгий Камнев и второй секретарь областного комитета Владимир Симагин.