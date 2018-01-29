Пензенский губернатор предложил открывать подростковые клубы на первых этажах домов Общество

Пенза, 29 января 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил возобновить советскую практику функционирования подростковых клубов на первых этажах многоквартирных домов.

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«Система дополнительного образования должна быть доступной. Это касается и родительской платы, и шаговой доступности. В советское время, вы знаете, в строящихся жилых домах выделялись специальные помещения, предназначенные для работы различных кружков и секций для детей. Сейчас мы перестали это делать, ссылаемся на то, что нам не хватает средств, что это дополнительные затраты», — сказал глава региона в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в понедельник, 29 января.

Он поручил подготовить соглашение с представителями строительных компаний, чтобы при возведении жилых домов они проектировали и выделяли 40–50 кв. метров площади, которую впоследствии можно будет использовать для организации кружков, секций и клубов.

«Особенно это важно при комплексной застройке. Педагогов дополнительного образования мы найдем, и это будет работать для подростков, которые в данных домах проживают. Разные направления деятельности можно организовать, чтобы в период, например, с 16.00 до 20.00, отдохнув после школы, дети могли получать дополнительное образование. Чем больше ребенок будет занят полезным делом, тем благополучнее будет ситуация в подростковой среде. Эту проблему мы обязаны решить», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.