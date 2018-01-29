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В Пензенской области среди НКО распределят гранты в размере до 300 тыс. рублей

17:15 | 29.01.2018 | Общество

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Пенза, 29 января 2018. PenzaNews. Правительство Пензенской области объявило о старте конкурса грантов в размере до 300 тыс. рублей для социально ориентированных некоммерческих организаций.

В Пензенской области среди НКО распределят гранты в размере до 300 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Документы на на него будут приниматься с 29 января по 28 февраля включительно.

При этом к участникам предъявляется ряд требований.

Компания, подавшая заявку, не должна относиться к казенным, государственным или муниципальным учреждением, политическим партиям, а также являться получателем денежных средств и иного имущества от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и иноагентов в 2017 году.

Организация может быть зарегистрирована и осуществлять деятельность только в Пензенской области.

Среди направлений, по которым могут быть заявлены проекты, названы социальная поддержка и защита граждан, деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, пропаганды ЗОЖ, спорта и духовного развития.

Также грант можно получить на оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе, на правовое просвещение, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина, благотворительность, патриотическое воспитание, развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов России.

Кроме того, в числе направлений значатся охрана окружающей среды и защита животных, профилактика социально опасных форм поведения граждан, формирование в обществе нетерпимости к коррупции, проведение поисковой работы, увековечение памяти жертв политических репрессий, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов, медицинская и социальная реабилитация наркоманов.

Комиссию по предоставлению грантов в форме субсидий возглавил заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин.

В рамках госпрограммы «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014–2020 годы» на гранты для НКО в 2018 году предусмотрено 3,8 млн. рублей.
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