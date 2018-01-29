В Пензе женщина отстояла честное имя погибшего отца Общество

Пенза, 29 января 2018. PenzaNews. Жительница Каменки сумела отстоять в Железнодорожном районном суде Пензы честное имя отца, погибшего в результате ДТП, во время которого он, согласно выводу судмедэксперта, якобы находился в состоянии опьянения.

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Не согласившись с выводами специалиста, дочь мужчины сослалась на то, что ее отец на протяжении последних 44 лет не употреблял спиртное.

«В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что по вине сотрудника каменской межрайонной больницы имели место задержка исследования биматериала и несоблюдение правил его хранения, которые впоследствии привели к ложноположительному результату на наличие алкоголя, а также недостаточный контроль со стороны судебно-медицинского эксперта межрайонного отделения областного бюро судмедэкспертизы за своевременностью доставки материала», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в заключении эксперт не указал, что результат имеет относительное значение, поскольку материал подвергся гнилостным изменениям.

«Зная об этом и не приняв во внимание зафиксированные в медицинской карте результаты исследования крови живого мужчины на момент его доставки в больницу, эксперт внес в заключение ничем не подтвержденные сведения о состоянии алкогольного опьянения отца истицы в момент ДТП», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что с учетом материалов дела и позиции прокурора суд частично удовлетворил исковые требования женщины и взыскал с областного бюро компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей.

Она уточнила также, что виновник ДТП, в результате которого погиб мужчина, ранее был приговорен к лишению свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права управления транспортными средствами на два года.