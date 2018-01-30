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В пензенской колонии начали выпускать «Губернскую», «Пикантную» и «Оригинальную» колбасу

10:29 | 30.01.2018 | Общество

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Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. Выпуск новых видов колбас «Губернская», «Пикантная» и «Оригинальная» налажен на базе пензенской исправительной колонии №5. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

В пензенской колонии начали выпускать «Губернскую», «Пикантную» и «Оригинальную» колбасу

Фото: 58.fsin.su

«Колбасы производятся из натурального мяса», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что специализированный цех успешно функционирует в ИК №5 уже на протяжении двух лет.

«На сегодняшний день оборудование позволяет выпускать около 15 видов самых разнообразных колбас, сосисок, сарделек и купат. Вся продукция сертифицирована», — сказали в УФСИН, уточнив, что в 2017 году было выпущено более тонны колбасных изделий.

В управлении сообщили, что приобрести продукцию могут как осужденные — в магазинах исправительных учреждений, так и жители Пензы — в специализированном торговом павильоне в микрорайоне Гидрострой.
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