В пензенской колонии начали выпускать «Губернскую», «Пикантную» и «Оригинальную» колбасу Общество

Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. Выпуск новых видов колбас «Губернская», «Пикантная» и «Оригинальная» налажен на базе пензенской исправительной колонии №5. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

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«Колбасы производятся из натурального мяса», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что специализированный цех успешно функционирует в ИК №5 уже на протяжении двух лет.

«На сегодняшний день оборудование позволяет выпускать около 15 видов самых разнообразных колбас, сосисок, сарделек и купат. Вся продукция сертифицирована», — сказали в УФСИН, уточнив, что в 2017 году было выпущено более тонны колбасных изделий.

В управлении сообщили, что приобрести продукцию могут как осужденные — в магазинах исправительных учреждений, так и жители Пензы — в специализированном торговом павильоне в микрорайоне Гидрострой.