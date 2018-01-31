Начата работа над оригинал-макетом новой «Пензенской энциклопедии» Общество

Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Макетчик Олег Сиротин приступил к созданию оригинал-макета второго издания «Пензенской энциклопедии». Об этом сообщил ее главный редактор, профессор Алексей Казаков.

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«На данный момент им представлена совокупность шаблонов для создания оригинал-макета. […] Было принято коллективное решение, что мы сохраняем стиль первой энциклопедии», — сказал он в ходе заседания редколлегии по созданию «Пензенской энциклопедии», состоявшегося в педагогическом институте имени В.Г. Белинского ПГУ вечером в минувший вторник, 30 января.

Профессор пояснил, что создать оригинал-макет планируется до 15 ноября, после чего книга будет запущена в печать и презентована к 80-летию Пензенской области.

Алексей Казаков уточнил также, что на данный момент переработано 2 тыс. 800 из 3 тыс. 400 статей предыдущего издания.

«2 тыс. новых статей написано. Планируем 3–3,2 тыс. написать, то есть эти около 1 тыс. статей нам нужно еще добрать», — добавил главный редактор энциклопедии.

По его словам, корректор, получивший основную часть материала в декабре, обработал 1 тыс. 50 статей.

В свою очередь куратор проекта, заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов отметил, что первое издание энциклопедии было признано многими специалистами одним из лучших в стране за то, что его создатели ориентировались не на стаж, регалии или должности персоналий, а на их заслуги перед регионом, и призвал членов редколлегии руководствоваться этим же принципом.

«Я сторонник того, чтобы было меньше, но лучше. Пусть у нас в электронной версии какие-то спорные статьи [будут размещены], с натяжкой, чтобы люди на нас не обижались, чтобы не пропал труд авторов статей, […] а вот эта [бумажная] энциклопедия чтобы была без сучка без задоринки», — сказал он.

Зампред облправительства также предостерег редакторов от добавления своих фамилий к числу авторов статей в сферах, которыми они не занимаются.

«Я жду предложений по официальным рецензентам, специалистам, которые будут вычитывать каждую статью, особенно по персоналиям», — добавил он, уточнив, что это нужно сделать в феврале.

На это Алексей Казаков заметил, что ранее предполагалось привлечь к рецензированию московских профессоров, но потом редколлегия пришла к выводу, что нужно обратиться к пензенским специалистам, поскольку они лучше владеют ситуацией.

Также в ходе обсуждения было решено перенести крайний срок приема новых статей на 2 месяца — с 1 июня на 2 апреля, чтобы осталось больше времени на заключительную работу.

Олег Ягов подчеркнул, что после этого времени все новые статьи будут проходить через него.