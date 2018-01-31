С 1 февраля можно внести данные ребенка в электронную очередь за путевками в лагеря Пензы Общество

Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Родители или законные представители учащихся смогут с предстоящего четверга, 1 февраля, внести регистрационные данные ребенка в электронную очередь на сайте Leto58.ru для последующего получения путевки в детский лагерь в период летних каникул за счет средств бюджета региона и родительской платы. Об этом говорится в инструкции, размещенной на интернет-ресурсе.

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Для этого необходимо активировать пункт меню «Регистрация» в правом верхнем углу сайта, ввести данные одного из родителей, обратив особое внимание на правильное указание района города, в котором проживает школьник, а также адреса электронной почты для обратной связи.

На него будет направлено письмо для подтверждения регистрации.

После того, как этот этап будет пройден, следует перейти в раздел «Данные детей» и внести необходимые сведения.

Непосредственно встать в электронную очередь можно будет с 9.00 1 марта, когда в личном кабинете появится соответствующая кнопка.

Таким образом, у родителей будет целый месяц на то, чтобы без лишней спешки зарегистрировать детей в системе и при необходимости исправить допущенные ошибки.

После записи в очередь потребуется прийти с документами в администрацию района Пензы ко времени и дате, которые будут указаны в талоне.