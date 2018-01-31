EN
13:45:37 Среда, 31 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

С 1 февраля можно внести данные ребенка в электронную очередь за путевками в лагеря Пензы

12:18 | 31.01.2018 | Общество

Печать

Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Родители или законные представители учащихся смогут с предстоящего четверга, 1 февраля, внести регистрационные данные ребенка в электронную очередь на сайте Leto58.ru для последующего получения путевки в детский лагерь в период летних каникул за счет средств бюджета региона и родительской платы. Об этом говорится в инструкции, размещенной на интернет-ресурсе.

С 1 февраля можно внести данные ребенка в электронную очередь за путевками в лагеря Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Для этого необходимо активировать пункт меню «Регистрация» в правом верхнем углу сайта, ввести данные одного из родителей, обратив особое внимание на правильное указание района города, в котором проживает школьник, а также адреса электронной почты для обратной связи.

На него будет направлено письмо для подтверждения регистрации.

После того, как этот этап будет пройден, следует перейти в раздел «Данные детей» и внести необходимые сведения.

Непосредственно встать в электронную очередь можно будет с 9.00 1 марта, когда в личном кабинете появится соответствующая кнопка.

Таким образом, у родителей будет целый месяц на то, чтобы без лишней спешки зарегистрировать детей в системе и при необходимости исправить допущенные ошибки.

После записи в очередь потребуется прийти с документами в администрацию района Пензы ко времени и дате, которые будут указаны в талоне.
Актуальное
Читайте также
В Пензе знакомство в баре обернулось для девушки побоями и ограблением В Пензе чиновники взяли в руки лопаты
Захаров и Кузнецов завоевали «золото» Кубка России в синхронных прыжках с трамплина Сергей Волков призвал мобилизовать все силы на уборку снега с улиц и дворов Пензы
В Каменском районе полицейские вернули владельцу украденный ковш от трактора В Пензенской области двое мужчин задержаны по подозрению в сбыте наркотиков
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама