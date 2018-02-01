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В Пензенской области снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений

09:04 | 01.02.2018 | Общество

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Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось в Пензенской области на 14,1% за 2017 год. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенской области снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она пояснила, что всего их зарегистрировано 2 тыс. 88, то есть на 343 меньше, чем в 2016 году.

«Снижение более чем на 30% имело место в пяти районах области — в Неверкинском на 55,6, в Бессоновском на 51,2%, в Иссинском на 40%, в Сердобском на 37,3% и в Башмаковском на 37%. Всего снижение произошло в 21 районе», — отметила Светлана Артамонова.

Она уточнила, что в Белинском, Наровчатском, Мокшанском, Лопатинском и Лунинском районах отмечен рост зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений.

«Раскрываемость по области составила 71,8%, в 2016 году — 71,2%. Не раскрыто 3 тыс. 134 преступления, что на 10,6% меньше, чем годом ранее», — добавила Светлана Артамонова.

По ее словам, число погибших в результате преступных посягательств снизилось за год на 13,8% — с 218 до 188, а количество людей, здоровью которых причинен тяжкий вред, уменьшилось на 16,6% — с 398 до 332.

«Анализ социально-криминологической характеристики преступности за 2017 год показывает, что больше половины преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления — 4 тыс. 887, на 7% меньше, чем в 2016 году», — отметила собеседница агентства.
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