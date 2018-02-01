Чиновники и полицейские нагрянули в пензенский бар «Прохлада» Общество

Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Сотрудники мэрии и полицейские проверили работу бара «Прохлада» на улице Тернопольской в Пензе в связи с неоднократными жалобами граждан на нарушение общественного порядка вблизи заведения.

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В ходе межведомственного рейда в четверг, 1 февраля, они осмотрели прилегающую территорию и залы обслуживания, после чего побеседовали с руководством.

Членам комиссии были представлены правоустанавливающие документы, регламентирующие работу бара, договор на охрану объекта, а также лицензия на реализацию алкогольной продукции. Кроме того, проверяющим продемонстрировали работу 16 видеокамер и тревожной кнопки.

Комментируя поступающие жалобы, представители заведения пояснили, что уже принят ряд мер по нормализации ситуации. В частности, с декабря 2017 года бар стал закрываться на час раньше, а также был нанят администратор.

В ходе рейда было установлено, что в заведении находится четыре неработающих игровых автомата. Проверяющие рекомендовали вывезти их в кратчайшие сроки и нанять охранника.

Работа данного предприятия общественного питания взята на особый контроль, сообщает пресс-служба мэрии.