Программа «Доступная среда» охватит около 20 учреждений в Пензенской области Общество

Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. 19 социально значимых объектов в Пензенской области планируется в 2018 году адаптировать для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках госпрограммы «Доступная среда».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минтруда, в их числе 14 объектов здравоохранения, соцзащиты, занятости и культуры, четыре образовательные организации и одно учреждение спортивной направленности по адаптивной физкультуре и спорту.

«В 2018 году мероприятия подпрограммы «Доступная среда в Пензенской области» включены в госпрограмму «Доступная среда» на 2014–2020 годы» на условиях софинансирования. В этой связи заключено соглашение между министерством труда и социальной защиты РФ и правительством Пензенской области о предоставлении региону субсидии из федерального бюджета в размере 10,6 млн. рублей. Из регионального бюджета будет выделено 4,8 млн. рублей», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на данные средства планируется установить пандусы и поручни, разместить на зданиях средства ориентирования для инвалидов по зрению и слуху, расширить дверные проемы, приобрести подъемные устройства и выполнить другие мероприятия.

За период реализации подпрограммы «Доступная среда в Пензенской области» — с 2012 по 2017 годы — был адаптирован 81 объект социальной инфраструктуры.

В частности, в 32 образовательных организациях созданы условия для детей-инвалидов, приобретено девять единиц городского общественного транспорта, приспособленного для перевозки колясочников.