В Пензе прошел митинг гражданской солидарности «Россия за мир!» Общество

Пенза, 3 февраля 2018. PenzaNews. Митинг гражданской солидарности «Россия за мир!» состоялся на Юбилейной площади Пензы в субботу, 3 февраля.

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Мероприятие объединило чиновников, депутатов, представителей общественных организаций, работников бюджетных учреждений и различных предприятий.

В числе тех, кто поддержал митинг, был губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Со сцены к собравшимся обратился председатель городского совета ветеранов, участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге Владимир Керханаджев, который напомнил, что российский народ всегда выступал за мир, но в случае внешней угрозы был готов встать на защиту своей страны.

Также пришедших поприветствовал председатель правления регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев.

«Спасибо всем, что поддержали нашу инициативу по проведению данного митинга», — сказал он.

Среди прочего Владимир Холзинев призвал жителей Пензенской области прийти на избирательные участки 18 марта и проголосовать на выборах президента России.

В свою очередь председатель совета студенческого самоуправления Пензенского государственного университета Татьяна Кондрашина напомнила, что 2018-й объявлен в России Годом добровольца и в регионе запланирован ряд тематических мероприятий, одним из которых станет международный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка».

Также она высказалась на тему организованного в Пензе митинга.

«Россия сегодня занимает достойное место среди ведущих государств. Она богата землей, ресурсами, творческими людьми, но не всем это нравится. [...] Россия — страна мира и согласия», — отметила Татьяна Кондрашина.

Затем слово было предоставлено офицеру-наставнику кадетского класса школы села Бессоновка Дмитрию Тишонкову.

«Сегодня наша страна переживает трудное время. В условиях внешнеэкономических противоречий, внутренних трудностей только единство — наше с вами единство — поможет преодолеть все вызовы времени», — подчеркнул он.

Завершило митинг эмоциональное выступление художественного руководителя пензенского областного драматического театра Сергея Казакова.

«Слово «мир» для России имеет особое значение, потому что мы не просто боремся за мир. Мы несем мир!» — сказал он.

После этого на Юбилейной площади состоялся концерт творческих коллективов.