МЧС предупредило жителей об ухудшении погоды в Пензенской области Общество

Пенза, 4 февраля 2018. PenzaNews. Ухудшение погодных условий ожидается местами в Пензенской области в предстоящий понедельник, 5 февраля. Об этом говорится в предупреждении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

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В тексте отмечается, что прогнозируются сильные осадки и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Согласно ежедневному оперативному прогнозу, размещенному на сайте ведомства, 5 февраля будет облачная погода, слабый гололед, гололедица. Температура воздуха составит -3…+2ºС.

С целью более широкого информирования жителей об ухудшении погодных условий также была организована SMS-рассылка, в которой жителей региона призывают быть внимательными и осторожными.

В случае чрезвычайных ситуаций населению рекомендуется звонить по телефону доверия ГУ МЧС России по Пензенской области: +7 (8412) 68-11-12 или по номеру 112.

В регионе действует режим повышенной готовности.