В Пензенской области пройдут массовые проверки наличия в машинах детских автокресел Общество

Пенза, 4 февраля 2018. PenzaNews. Массовые проверки водителей на нарушения правил перевозки детей-пассажиров пройдут на дорогах Пензенской области с 5 по 8 февраля с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Об этом сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«В январе текущего года на территории Пензенской области с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет зарегистрировано 14 ДТП, в которых 14 из них получили ранения», — пояснили в ведомстве.

В Госавтоинспекции отметили, что несовершеннолетние получили травмы в 10 авариях из 14, то есть более чем в 70% случаев.

«При этом в двух случаях были выявлены нарушения правил перевозки детей, когда дети до 12 лет перевозились без детских удерживающих устройств, либо не пристегнутыми ремнями безопасности», — добавили в отделе пропаганды.