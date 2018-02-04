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В Пензенской области получившему увечье на производстве водителю выплатят 160 тыс. рублей

16:13 | 04.02.2018 | Общество

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Пенза, 4 февраля 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение, которым бывшему водителю бензовоза ЗАО «Башмаковский хлеб» определена компенсация морального время в размере 160 тыс. рублей за тяжелую травму на производстве.

В Пензенской области получившему увечье на производстве водителю выплатят 160 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«2 июля 2016 года в поле в границах села Ширяево Белинского района механизатор ЗАО «Башмаковский хлеб», управляя трактором, совершил на него наезд, придавив выступающими деталями опрыскивателя», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она отметила, что мужчина длительное время находился на лечении, ему удалили селезенку, в настоящее время он не имеет возможности продолжать активную общественную жизнь, потерял работу и постоянно испытывает физическую боль, связанную с причиненным увечьем.

Наталья Быченкова добавила, что тракторист оштрафован за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

«По мнению истца, ответчик обязан возместить причиненный моральный вред в размере 3 млн. рублей, так как причинитель вреда на момент совершения преступления состоял в трудовых отношениях с ЗАО «Башмаковский хлеб», — уточнила собеседница агентства.

Пресс-секретарь областного суда добавила, что представители организации не оспаривали в суде, что травма была получена в рабочее время, но в иске просили отказать, поскольку мужчина не согласился подписать соглашение о компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

По словам Натальи Быченковой, суд учел отсутствие инвалидности у пострадавшего работника и добровольное оказание ответчиком материальной помощи водителю в размере 70 тыс. рублей.

«Не согласившись с решением суда, истец подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», — сказала она.
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