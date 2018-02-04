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В Земетчино суд признал законным штраф чиновнице, находившейся в отпуске

17:21 | 04.02.2018 | Общество

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Пенза, 4 февраля 2018. PenzaNews. Земетчинский районный суд оставил без изменения постановление замминистра экономики Пензенской области – начальника управления государственного регулирования в экономике и контроля в сфере закупок, которым должностное лицо оштрафовано за несвоевременную подачу сведений.

В Земетчино суд признал законным штраф чиновнице, находившейся в отпуске

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Земетчинского районного суда, женщина подвергнута административному наказанию в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей за то, что в течение трех рабочих дней не направила информацию о заключении муниципального контракта на ремонт кровли здания дома культуры.

«Не согласившись с данным постановлением, она подала жалобу, в которой просила его отменить, считая необоснованным, поскольку на момент совершения правонарушения она находилась в отпуске и не представила информацию по объективным причинам. Кроме того, по ее мнению, нарушение является малозначительным и не повлекло существенного нарушения охраняемых общественных отношений», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что судья признал эти доводы несостоятельными, решение вступило в законную силу.
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