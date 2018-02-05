В Пензе в ходе учений нейтрализованы условные террористы Общество

Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Сотрудники и военнослужащие Росгвардии провели в Пензе совместные учения, в ходе которых отработали действия по поиску условной вооруженной группы в лесной местности.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ведомства, подразделения ОМОН и СОБР заблокировали и нейтрализовали условных террористов, а инженеры ликвидировали угрозу взрыва при обнаружении подозрительных устройств.

Кроме того, представители Росгвардии приняли участие в комплексе тактико-строевых занятий и тренировок по готовности к выполнению служебно-боевых задач.

Личный состав отработал алгоритм действий по усилению охраняемых объектов в различных условиях, а группы задержания — действия при срабатывании технических средств охраны.

По оценке руководства управления Росгвардии по Пензенской области, поставленные в ходе учений задачи выполнены в полном объеме, цели достигнуты.