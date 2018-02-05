EN
14:12:42 Понедельник, 5 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензе в ходе учений нейтрализованы условные террористы

10:16 | 05.02.2018 | Общество

Печать

Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Сотрудники и военнослужащие Росгвардии провели в Пензе совместные учения, в ходе которых отработали действия по поиску условной вооруженной группы в лесной местности.

В Пензе в ходе учений нейтрализованы условные террористы

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ведомства, подразделения ОМОН и СОБР заблокировали и нейтрализовали условных террористов, а инженеры ликвидировали угрозу взрыва при обнаружении подозрительных устройств.

Кроме того, представители Росгвардии приняли участие в комплексе тактико-строевых занятий и тренировок по готовности к выполнению служебно-боевых задач.

Личный состав отработал алгоритм действий по усилению охраняемых объектов в различных условиях, а группы задержания — действия при срабатывании технических средств охраны.

По оценке руководства управления Росгвардии по Пензенской области, поставленные в ходе учений задачи выполнены в полном объеме, цели достигнуты.
Актуальное
Читайте также
Вблизи автовокзала Пензы повреждена теплотрасса Под Пензой водитель «BMW X5» погиб в ДТП с самосвалом
В Заречном медсанчасть оштрафована за некачественную помощь беременной женщине В Пензенской области пересмотрят условия назначения жилищной выплаты многодетным семьям
В Октябрьском районе Пензы на борьбу со снегом вышли более 200 дворников — мэрия Онлайн-консультации психологов станут доступны жителям районов Пензенской области
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама