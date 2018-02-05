Онлайн-консультации психологов станут доступны жителям районов Пензенской области Общество

Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Жители районов Пензенской области смогут получить онлайн-консультации квалифицированных психологов благодаря новому проекту, который будет реализован в ближайшем будущем. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 5 февраля.

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По его словам, за каждой территорией будет закреплен определенный специалист, чтобы люди знали, кто с ними взаимодействует.

Поясняя суть проекта, Александр Воронков отметил, что на специально предусмотренных интернет-страницах любой житель сможет задать волнующий вопрос и получить от психолога ответ в режиме реального времени.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, механизм организации онлайн-поддержки пока до конца не проработан — рассматривается возможность оказания психологической помощи на базе школьных сайтов.