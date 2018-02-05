Браконьеры убили лося под Пензой Общество

Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Факт незаконной добычи самца лося выявлен в Городищенском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минлесхоза.

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«Действующим законодательством за это предусмотрена уголовная ответственность», — напомнили в ведомстве, добавив, что виновным лицам придется возместить причиненный животному миру ущерб на сумму до 120 тыс. рублей.

В пресс-службе отметили, что также за минувшие выходные было зафиксировано три административных правонарушения — в частности, группа охотников, имея разрешение на добычу кабана, после его отстрела не поставила соответствующую отметку, чтобы использовать документ еще раз.

По всем выявленным фактам составлены административные протоколы.