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Пензенские прокуроры выявили около 640 нарушений в сфере противодействия экстремизму

11:35 | 06.02.2018 | Общество

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Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры выявили 637 нарушений законодательства о противодействии экстремизму в Пензенской области в течение 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Пензенские прокуроры выявили около 640 нарушений в сфере противодействия экстремизму

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С целью их устранения было внесено 132 представления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 94 лица, принесено 17 протестов, в суд направлено 52 заявления, которые рассмотрены и удовлетворены», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что после вмешательства прокуроров было заблокировано 865 интернет-ресурсов, на которых размещались экстремистские материалы.
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