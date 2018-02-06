Алексей Шугуров назначен каменским межрайонным прокурором
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Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Младший советник юстиции Алексей Шугуров назначен на должность каменского межрайонного прокурора Пензенской области сроком на 5 лет.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка.
Шугуров Алексей Анатольевич родился в селе Злобинка Кузнецкого района Пензенской области в 1986 году.
Окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция».
В 2008 году был принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях помощника прокурора Иссинского района, заместителя прокурора Никольского района, помощника прокурора Пензенского района и заместителя прокурора Ленинского района Пензы.
Неоднократно поощрялся правами прокурора Пензенской области.
Женат, воспитывает дочь.