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Алексей Шугуров назначен каменским межрайонным прокурором

12:52 | 06.02.2018 | Общество

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Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Младший советник юстиции Алексей Шугуров назначен на должность каменского межрайонного прокурора Пензенской области сроком на 5 лет.

Алексей Шугуров назначен каменским межрайонным прокурором. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Шугуров Алексей Анатольевич родился в селе Злобинка Кузнецкого района Пензенской области в 1986 году.

Окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция».

В 2008 году был принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях помощника прокурора Иссинского района, заместителя прокурора Никольского района, помощника прокурора Пензенского района и заместителя прокурора Ленинского района Пензы.

Неоднократно поощрялся правами прокурора Пензенской области.

Женат, воспитывает дочь.
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