Открыта выставка, посвященная 79-летию со дня образования Пензенской области Общество

Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Выставка, посвященная 79-летию со дня образования Пензенской области, которое отмечалось в минувшее воскресенье, 4 февраля, начала свою работу в губернаторском доме.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В экспозицию вошли предметы декоративно-прикладного искусства, изделия из стекла и хрусталя, офорты и гравюры, драгоценные изделия, а также фарфор и керамика.

В частности, посетители имеют возможность увидеть подарки, преподнесенные в последние годы губернатору Ивану Белозерцеву и его супруге, в их числе — ожерелье из жемчуга.

Отдельные разделы выставки посвящены сотрудничеству Пензенской области с другими регионами России и зарубежными странами.

Первыми с экспозицией ознакомились учащиеся школы №25.